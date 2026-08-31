जहां भी जाएं, प्यारा लगता था हर कोना।

याद है वो मखमली घास का बिछौना,

रूठना मनाना और झट से गोद में सोना,

बातों का सिलसिला खत्म न होना,

जहां भी जाएं, प्यारा लगता था हर कोना।

-चंद्र दत्त शर्मा

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले