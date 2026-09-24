प्यार का पैमाना

प्यार का कोई पैमाना नहीं,

यदि होता तो प्यार को भी,

सब नाप तोल कर ही करते।

-चंद्र दत्त शर्मा

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1 hour ago