निकला हूं वजन लेकर

निकला हूं वजन लेकर,

अपने करीबियों का,

अमल करूं या ना करूं,

ढोता रहूंगा ताउम्र।

-चंद्र दत्त शर्मा

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एक घंटा पहले