नफरत के शोले

नफरत के शोले इतने बढ़ गए,

कि आपस में तू तू मैं मैं हो गई।

जो भी था सब कुछ खत्म हो गया,

अब सब बात की इंतहा हो गई।



चंद्र दत्त शर्मा

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3 घंटे पहले