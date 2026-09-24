मन ना मिले...

मन ना मिले तो कोई मिलन नहीं,

तन के मिलन के कोई मायने नहीं।

दिल में कोई यूं ही उतरता नहीं,

जो उतरते हैं वो यूं दूर जाते नहीं।

-चंद्र दत्त शर्मा

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एक घंटा पहले