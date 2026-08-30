कौन कहता है...?

कौन कहता है...?

कि हम किसी काम के नहीं,

जब अपनी सी पर आते हैं,

तो हम किसी से कम नहीं।

-चंद्र दत्त शर्मा

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एक घंटा पहले