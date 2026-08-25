जो जातक गए इस दुनिया से

जो भी जातक गए इस दुनिया से,

वो अलग अलग कहानी छोड़ गए।

ताउम्र उन्होंने ताना बाना ऐसा बुना,

कुछ जोड़ गए और कुछ तोड़ गए।



चंद्र दत्त शर्मा।

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4 घंटे पहले