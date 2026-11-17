जिन्होंने स्वयं अपना हाथ छुड़ा लिया।।

जिनका पकड़ा हाथ अपना समझकर,

उन्होंने हमारे तिलिस्म को तोड़ दिया।

उन्हें हम अपना कैसे कह दें ?

जिन्होंने स्वयं अपना हाथ छुड़ा लिया।।

-चंद्र दत्त शर्मा

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