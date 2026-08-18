गलती अपनी

गलती अपनी मेरे सिर मंढ रही है,

सीना जोरी और सिर पर चढ़ रही है।

क्या यही अटूट रिश्ता टिकाऊ रहेगा?

अब तो दूरी और दूरी ही बढ़ रही है।



चंद्र दत्त शर्मा।

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3 घंटे पहले