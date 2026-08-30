चलता हूं जब सफ़र पर

चलता हूं जब सफ़र पर,

पिछली यादें छोड़ देता हूं,

भविष्य मैं मुझे क्या करना है?

बस आगे की सुध लेता हूं।

-चंद्र दत्त शर्मा

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59 मिनट पहले