जो प्यार की ओर आकर्षित करता है।

आकर्षण में ही वो शक्ति है,

जो प्यार की ओर आकर्षित करता है।

प्यार ऐसा नहीं...,

कि हम जान बूझकर करते हैं,

प्यार हो ही जाता है।

-चंद्र दत्त शर्मा

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20 मिनट पहले