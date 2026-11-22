पंचतत्वों का सामंजस्य छिन्न-भिन्न - और खड़ा हो गया

मानव ने त्वरित विकास की जिस यात्रा का

किया है सूत्रपात -

वही यात्रा आज दे रही

धरती माँ के आँचल को

गहरे, असह्य, आघात -

पावन, पुनीत वसुंधरा की

नैसर्गिक सुंदरता

धूमिल होती जा रही -

और ममत्व भरी धरती माँ

विवश नीर बहा रही -

हम कल-कल बहते

निर्झर के जल प्रवाह में

व्यतिक्रम उत्पन्न कर रहे -

रंग-बिरंगी उड़ती तितलियों

और

लहलहाते फसलों को

विपन्न कर रहे -

शीतल मंद पवन को -

फूलों से भरे सुवासित उपवन को -

क्षितिज पर सुशोभित

इंद्रधनुष के रंगों को -

जलधि की बलखाती तरंगों को -

अक्षुण्ण रखना ही होगा

कटु यथार्थ यही है,

कर न पाये हम

दायित्व का निर्वहन -

और करने लगे

प्रकृति का ही दोहन -

शनैः शनैः होने लगा

पंचतत्वों का सामंजस्य छिन्न-भिन्न -

और खड़ा हो गया

मानव जीवन के अस्तित्व पर ही

एक मौन,

अमिट प्रश्न चिन्ह् ।

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21 minutes ago