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तरु पर सजाते आशियाना अपना

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                            बेख़ौफ़ जमाने से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पिंजरे से आजाद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वच्छंद नीड़ निर्माण के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तानों बानों में रत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने चमन के सरताज
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये प्यारे परिन्दे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये न्यारे परिन्दे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिकवो शिकायतो से परे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऊँची उड़ान की मस्ती में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झूमते लहराते परों से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गगन में करते अठखेलियां
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहती बयार के बन संगी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बातें करते और
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खेलते आँख मिचौली
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झुंड में उड़कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आसमान में रचते चित्रकारी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लगती रंगों भरी रंगोली
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इनकी अपनी बोली
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इनकी अपनी भाषा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तरु पर सजाते आशियाना अपना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कलरव से चहकाते जहां अपना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी ही दुनिया में मगन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मीठा बोलो मीठा गाओ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जियो और जीने दो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देते यही पैगाम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-पूनम खत्री
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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