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ख्वाब और हकीकत

nutan Kumari

nutan Kumari

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                            ख्वाब, कल्पना के एक इंद्रधनुषी सपने हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जबकि इसका टूटना हकीकत की एक पहचान है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख्वाब सजाए थे आसमान की बुलंदियों को छूने के,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हकीकत देखी है नसीब पर होने की।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तकदीर ने ऐसे रुखसत किया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि खामोश होकर रह गई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल तो छूना चाहा आसमान की बुलंदियों को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर पैर मजबूरियों की जंजीर में बँध गए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दर्द की दीवानगी ने ऐसी कसक ढाई है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि आँसुओं की मेहरबानी भी हमसे दूर भागी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब अपनों ने दर्द दिया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो आँसू बहाना छोड़ दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल तड़प-तड़प कर रह गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आशियाना बनाना छोड़ दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हालात कुछ ऐसे हुए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि सपनों को छोड़ना पड़ा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फ़र्ज़ की तराजू पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़िंदगी को तौलना पड़ा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुख-दुख के इन पलड़ों पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुख की ही तौल प्रखर रही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुस्कान के प्रतिक्षण आलिंगन से भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धर्मकाँटा में न समरसता रही।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— मुनुचंदा
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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