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पगडंडियों की निशानी है हिंदी।

nutan Kumari

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                            हिंदी हमारी जान है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे राष्ट्र की शान है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जन-जन के लबों पर बसने वाली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारी अभिव्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ सरस्वती की वाणी है हिंदी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्रांतिकारियों की कहानी है हिंदी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गाँव-शहर, खेत-खलिहान की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पगडंडियों की निशानी है हिंदी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंदी की भाषिक परंपरा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
की कहानी बहुत पुरानी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विकसित इसकी रवानी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ब्राह्मी ने इसे आकार दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नागरी ने इसे निखार दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देवनागरी में ढलकर हिंदी ने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना रूप सँवार लिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी गंगा की पावन धारा बन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गाती है हिंदी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो कभी हिमालय-सी अटल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विश्वास जगाती है हिंदी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी हमारी रफ़्तार का आग़ाज़ बन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्रांति को लाती है हिंदी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो कभी हमारी आवाज़ को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अल्फ़ाज़ों से सजाती है हिंदी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी कवि की कविता में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बसती है हिंदी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो किसी चलचित्र की पटकथा को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रचती है हिंदी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ की ममता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जगाती है हिंदी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पिता का वात्सल्य,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लुटाती है हिंदी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंदी सिर्फ़ एक भाषा ही नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारी पहचान है हिंदी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी सरलता और शुद्धता के कारण ही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे साहित्य की जान है हिंदी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्तव्य हमारा बनता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंदी को समृद्ध बनाएँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने व्यवहार और लेखन से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंदी का मान बढ़ाएँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंदी का मान बढ़ाएँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— नूतन झाl
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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16 मिनट पहले

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