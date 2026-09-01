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आँसुओं को बदलते देखा है

nutan Kumari

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                            आँसुओं को मैंने बदलते देखा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी खुशी तो कभी ग़म में ढलते देखा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी पर्वत की ऊँचाइयों को छूते देखा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो कभी समुद्र की गहराइयों में उतरते देखा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँसुओं को मैंने बदलते देखा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ममता बनकर कभी अपने आँचल में छिपाते देखा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो कभी करुणा का सागर बनकर मन का बोझ मिटाते देखा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँसुओं को मैंने बदलते देखा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी अपनों की याद दिलाते देखा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो कभी बिछड़ने का ग़म जताते देखा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँसुओं को मैंने बदलते देखा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और जब शब्द साथ छोड़ दें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब हमारी आवाज़ बनकर बोलना सिखाते देखा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँसुओं को मैंने बदलते देखा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी हमारे दर्द बनकर आँखों से निकलते देखा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो कभी हमारी खुशी बनकर पलकों पर सजते देखा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँसुओं को मैंने बदलते देखा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी वर्षों बाद मिली खुशी पर नम होते देखा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो कभी आँखों में ठहर जाते देखा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँसुओं को मैंने बदलते देखा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बादल की बूँद बनकर कभी मन की धरा पर बरसते देखा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो कभी नई उम्मीद बनकर अंतर का बोझ हल्का करते देखा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँसुओं को मैंने बदलते देखा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी खुशी तो कभी ग़म में ढलते देखा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— नूतन झा
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
16 मिनट पहले

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