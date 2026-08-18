तिजोरी का हिसाब

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Nupur Jha

Nupur Jha

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                            जो जोड़ रहे थे एक-एक तिनका,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गहने और कपड़ों के नाम पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काश! वो धन लग जाता बेटियों की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उड़ानों और किसी मुकाम पर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शादी के उस एक दिन की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भव्यता पर जो लुटा दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूजे हाथ सौंपने को उन्हें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो वर्षों से बचा के रखा था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यदि वही पूँजी बन जाती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनकी नींव, उनकी स्वतंत्रता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो आज न होतीं वो आश्रित,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
होती जीवन भर आत्मनिर्भरता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न माँगनी पड़ती इजाज़त उन्हें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी ही कुछ छोटी ख़्वाहिशों की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न सहनी पड़ती यूँ ख़ामोशी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरों की मर्जी और फरमाइशों की।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाबुल! काश सब समझ पाते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कन्यादान से बड़ा होता है 'समर्थ' बनाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी और के हाथों में सौंपने से बेहतर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज भी जब देखती हैं वो जेवर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो बस एक ही मलाल उठता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काग़ज़ के उन नोटों से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगर बेटियों का स्वाभिमान ख़रीदा होता ! ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
- (नुपुर झा)
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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