कुदरत का कहर

कुदरत का कहर टूट पड़ा है

प्रकृति का रौद्र रूप दिख रहा है,

खौफ में है ये दुनिया सारी ,

जल प्रलय जान -मान पर पड़ी है भारी ,

आज यहां तो कल वहां,

जहां देखो मचा है कोहराम कभी नेपाल तो कभी भारत में हो रही है तबाही ,

धरती की नैन नक्श बदल रही है ,

भौगोलिक परिवर्तन से धरती की आकार बदल रही है,

कहीं धरती कट रही बट रही है तो ,

कहीं समुद्र का बदल रहा है रूप रेखा,

कहीं पर्वत माला की बर्फ रूपी श्रृंगार उतर रही है जो हमारी भावी जीवन की है संचित अमृत ,

हम सब की दोहन से क्रोधित है प्रकृति ,

छाया है खतरा हर - देश विदेश में,

सुरक्षित नहीं है ये धरती

हम सब के कुकृत्य ने प्रकृति को दिया है ये रौद्र रूप ,

छोटी नदिया का भी विशाल काया पिघलती गलेशियर का पड़ा है काला साया ,

हम सब है इसके जिम्मेवार ,

हमारी आवश्यकता और अविष्कार हीं पड़ी हम सब पर भारी ,

हम सब जो कर रहे है प्रकृति से खिलवाड़ ,

जल जंगल जमीन का कर रहे है शोषण ,

धरती का जो है आभूषण ,

हमसे रूठ रही है प्रकृति

ये जो हो रही जल प्रलय ये प्रकृति का संकेत ,

नंगी आंखो से देख लिया हमने असम की तबाही का झांकी ,

अब कोहराम मची है नेपाल में ,

रसुवा अभी सिसक रही है ,

विनाश के नज़ारा देख हम सब खौफ में है,

चंद मिनट में कितने बसेरा का घर संसार उजड़ गया ,

जहां थी अमन चैन की सांसे वहां मलवे में तबदिल हो गया ,

दिख गई हमारी औकात ,

प्रकृति ने दे दी हमें मात ,

प्रकृति हमसे सब से कहती है ,

छेड़ोगे तो छोड़ेगे नहीं

रूप से कुरूप किया तो अपनो को भी बक्सेंगें नहीं,

सर्तक हो जाव ये है चेतवानी अगर तुने किया मनमानी ,

तो हम भी करेंगें मनमानी खत्म कर देंगे जीवन की कहानी । ॥















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38 मिनट पहले