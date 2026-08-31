मेरे जीवन में रहा है इस प्रकार आपका किरदार l

मेरी कुछ यु कहानी है।

मेरे जीवन में आपकी बड़ी मेहरबानी है।

मेरे जीवन में रहा है इस प्रकार आपका किरदार l

जो मेरी आखो में पानी है।

-निलेश गौतम

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1 hour ago