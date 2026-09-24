प्रिय सहचर

यार, दोस्त, सखा, सखी मिले सफर में प्रिय कई,

जब आए समय कठिन, खुद बने सहचर प्रिय...

प्रिय सहचर संग कभी घूम आओ,

दुनिया की चकाचौंध से निकल कर कभी खुद के साथ झूम आओ...

निकलोगे खुद के साथ, खुद के सफर में,

जानोगे रीतियाँ कई सफर में...

यार वो जो खुद हो,

प्यार वो जो खुद से हो...

खुद की तलाश करो,

खुद से तलाश करो...

तलाश करो अपने मन की,

तलाश करो अपने जीवन की,

तलाश करो अपने आने की,

तलाश जारी रखो,

खुद से खुद का मिलने तक...



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25 मिनट पहले