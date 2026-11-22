प्यार, मोहब्बत, धर्म की एक अनूठी मिसाल।

प्यार, मोहब्बत की एक अनूठी मिसाल।



मुस्लिम पत्नी और हिन्दू

पति के प्यार मोहब्बत की बनी एक अनूठी मिसाल।

पत्नी

को कब्रस्तान में दफनाने नहीं मिली दो गज जमीन।

तब उसको हुआ तो था, उसका बहुत बड़ा मलाल।

पर करे तो

क्या करे जब धर्म की दीवारों ने ही मुँह मोड़ लिया।

पर उसने जो

किया वो, धर्म की दीवारों को भी पीछे छोड़ दिया।

उसने

कहा सलाम नमस्ते ओ! मेरे हिन्दू और मुसलमान।

सलामत रहे! आपके ये श्मशान और ये कब्रस्तान।

हमने तो खेत में ही अपने

प्यार का कर दिया हैं, सुपर्द- ए- खाक ससम्मान।



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22 मिनट पहले