पहले बाप , फिर बाप का बाप , बाप रे बाप।

पहले बाप , फिर बाप का बाप , बाप रे बाप।

केटली मे भरी ये नफ़रती भाप , बाप रे बाप।

सब मिलकर एक गाली तय क्यो नही करते,

कभी चूहा बोलते हो कभी सांप, बाप रे बाप।

ये मायूसी, बेज़ारी, नाउम्मीदी और महरूमी ,

लंबी फेहरिस्त के है पुराने पाप , बाप रे बाप।

ये गुजरात का दरिया है और तैर के जाना है ,

बपौती के किस्से हो रहे फ्लॉप , बाप रे बाप।

बाप का बाप भी जायेगा, ऐसा जो बोल गये,

खुद वो ढूंढ रहे अपने माई बाप, बाप रे बाप।

- जयंत दिक्षित

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एक घंटा पहले