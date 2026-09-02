आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Veer prasuta mitti apne pyare hindustan ki
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

देश भक्ति गीत

Neelam Singh

Neelam Singh

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            वीर प्रसूता मिट्टी अपने,प्यारे हिंदुस्तान की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सदियों के पन्ने -पन्ने पर ,कथा अमर बलिदान की।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वंदेमातरम् वंदेमातरम्....
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वीरों ने निज जीवन गाथा,लिख दी काल-कपाल पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कीर्ति शेष हो अंकित करते,नाम व्योम के भाल पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लिखें हवा के ऑंचल पर नित-नूतन गीत प्रयाण का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संकल्पित मन लक्ष्य मात्र है, मातृभूमि कल्याण का
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
विश्व-वंद्य यह जननी प्यारी,चाह हमेशा आन की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सदियों के पन्ने-पन्ने पर,कथा अमर बलिदान की।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वंदेमातरम् वंदेमातरम्....
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरु तुंग सम उन्नत मस्तक,सागर हृदय विशाल है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शौर्य शोण का देख-देख कर चकित हुआ दिग्पाल है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज़ादी के हवन-कुंड में, समिधा अर्पित प्राण की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसकी मुट्ठी में अरि तड़पें,करें कल्पना त्राण की
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सलिला करती रहती देखो,सदा बात सम्मान की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सदियों के पन्ने-पन्ने पर, कथा अमर बलिदान की।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वंदेमातरम् वंदेमातरम्...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर-हर घर-घर देख तिरंगा, कंपित
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शत्रु प्रकांड है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज़ादी का अमर-महोत्सव,मना रहा ब्रह्मांड है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
युग-युग के कंठों पर स्तुति,विस्मित होता काल है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संकल्पित मन में अभिलाषा, नतमस्तक महाकाल है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रज-कण चंदन लगता अपना, नहीं भूख पहचान की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सदियों के पन्ने -पन्ने पर, कथा अमर बलिदान की।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वंदेमातरम् वंदेमातरम्....
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वीर-प्रसूता मिट्टी अपने प्यारे हिंदुस्तान की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सदियों के पन्ने-पन्ने पर, कथा अमर बलिदान की।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वंदेमातरम् वंदेमातरम्
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-नीलम सिंह
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
32 मिनट पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree