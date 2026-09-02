देश भक्ति गीत

वीर प्रसूता मिट्टी अपने,प्यारे हिंदुस्तान की

सदियों के पन्ने -पन्ने पर ,कथा अमर बलिदान की।

वंदेमातरम् वंदेमातरम्....



वीरों ने निज जीवन गाथा,लिख दी काल-कपाल पर

कीर्ति शेष हो अंकित करते,नाम व्योम के भाल पर

लिखें हवा के ऑंचल पर नित-नूतन गीत प्रयाण का

संकल्पित मन लक्ष्य मात्र है, मातृभूमि कल्याण का



विश्व-वंद्य यह जननी प्यारी,चाह हमेशा आन की

सदियों के पन्ने-पन्ने पर,कथा अमर बलिदान की।

वंदेमातरम् वंदेमातरम्....



मेरु तुंग सम उन्नत मस्तक,सागर हृदय विशाल है

शौर्य शोण का देख-देख कर चकित हुआ दिग्पाल है

आज़ादी के हवन-कुंड में, समिधा अर्पित प्राण की

जिसकी मुट्ठी में अरि तड़पें,करें कल्पना त्राण की



सलिला करती रहती देखो,सदा बात सम्मान की

सदियों के पन्ने-पन्ने पर, कथा अमर बलिदान की।

वंदेमातरम् वंदेमातरम्...



हर-हर घर-घर देख तिरंगा, कंपित

शत्रु प्रकांड है

आज़ादी का अमर-महोत्सव,मना रहा ब्रह्मांड है

युग-युग के कंठों पर स्तुति,विस्मित होता काल है

संकल्पित मन में अभिलाषा, नतमस्तक महाकाल है

रज-कण चंदन लगता अपना, नहीं भूख पहचान की

सदियों के पन्ने -पन्ने पर, कथा अमर बलिदान की।

वंदेमातरम् वंदेमातरम्....



वीर-प्रसूता मिट्टी अपने प्यारे हिंदुस्तान की

सदियों के पन्ने-पन्ने पर, कथा अमर बलिदान की।।

वंदेमातरम् वंदेमातरम्

-नीलम सिंह

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32 मिनट पहले