हमने तो हर एक की ख़ुशी को सर-आँखों पे रखा

हमारे हिस्से में सिर्फ़ इम्तिहान आते हैं,

हौसले परखने को रोज़ नए तूफ़ान आते हैं।

ज़माने को लगता है पत्थर के बने हैं हम,

हमारे भी सीने में ख़्वाहिशों के अरमान आते हैं।

सबके ख़्वाबों की ख़ातिर खुद को मिटा दिया हमने,

मगर जब बात हमारी हो, तो सब अंजान आते हैं।

पूछ लेते हैं हक़ से अपनी ज़रूरतों का हिसाब,

शुक्रिया कहने में जाने क्यों लब पे पशेमान आते हैं।

हम हैं तो घर की दीवारें भी सलामत हैं यहाँ,

और जब हमारा दिन हो, तो सन्नाटे दरमियान आते हैं।

एक और रंग, जो साफ़-साफ़ दिल की टीस बयां करे:

हम दर्द छुपाकर हँसते हैं, कोई बात नहीं,

सबकी यादें रखते हैं, कोई बात नहीं।

हमने तो हर एक की ख़ुशी को सर-आँखों पे रखा,

हमारा ही कोई दिन नहीं, कोई बात नहीं।





--नवदीप पाण्डेय

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एक घंटा पहले