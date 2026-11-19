ख़ुद-कुशी-ए-वजूद

ग़ैर तो सिर्फ़ तमाशा देखने आए थे बज़्म में,

ख़ुद को ख़ुद से गँवाने का काम... मैं मुकम्मल कर चुका।



- नवदीप पाण्डेय

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एक घंटा पहले