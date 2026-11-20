हर-बार हर-सू हर-सम्त वक़्त भी जख़्म का मरहम नहीं होता है

हर-बार हर-सू हर-सम्त वक़्त भी जख़्म का मरहम नहीं होता है

बल्कि सबक होता है के कहाँ क्या ग़लत और क्या सही होता है

- एन. आर. कस्वाँ

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

49 minutes ago