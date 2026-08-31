विशिष्ट

गर किसी शख़्स को जीवनमें ख़ास मख़सूस और विशिष्ट होना ही ज़रूरी है

तो उसका बा-अख्लाक़ शाइस्ता सभ्य शालीन और शिष्ट होना भी ज़रूरी है

-एन आर कस्वाँ

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1 hour ago