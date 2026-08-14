तन का ख़्याल

सदा साथ निभाने केलिए जिस्म-ए- फ़ानी का शुक्रिया अदा कीजिए

कुछ कीजिए न कीजिए फ़िक्रो-ख़्याल अब इस तन का सदा कीजिए

-एन आर कस्वाँ

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एक घंटा पहले