तालीम से बढ़कर

कोई सोच नहीं कोई इल्म नहीं कोई हुनर नहीं कोई नज़रिया नहीं,

तालीम से बढ़ कर मु'आसरे में बदलाव का और कोई ज़रिया नहीं!

-एन. आर. कस्वाँ

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एक घंटा पहले