सुकून-ए-क़ल्ब

मुलाक़ातें जब-जब हद से ज्यादा बढ़ने लगीं तो रंजो-ग़म मिलने लगे!

अपने सुकूने-क़ल्ब के वास्ते आज-कल हम लोगों से कम मिलने लगे!

-एन आर कस्वाँ

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21 मिनट पहले