शिकवे शिकायत

शिकवे -शिकायत बे- सबब बे-वज़ह नहीं होते

जहां लगाव नहीं होता गिले उस जगह नहीं होते

- एन आर कस्वाँ

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एक घंटा पहले