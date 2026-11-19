सहरे-वस्ले-यार

हम जागे शब-ए-तमाम सहर-ए-वस्ले-यार की इन्तज़ार में

वे आके चलेगए हम सोते रहे रातभर की नींदके ख़ुमार में

-एन. आर. कस्वाँ

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एक घंटा पहले