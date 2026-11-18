तो फिर वह शख़्स अपनी नस्लियत

जब किसीके पास फ़ख़्र करने केलिए अपना खुदका कुछ नहीं होता है

तो फिर वह शख़्स अपनी नस्लियत और क़ौमियत का रोना ही रोता है

- एन. आर. कस्वाँ

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51 मिनट पहले