बेवकूफी उसकी आला-ओ- अव्वल

बेवकूफी उसकी आला-ओ- अव्वल दर्जे की मिसाल है

गर कोई सोचे कि बस इक उसी का नज़रिया कमाल है

- एन आर कस्वाँ

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38 मिनट पहले