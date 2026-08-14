कोई शय नहीं सताती

मोहब्बत की बात तो छोड़िए जनाब हमें तो नफ़रत तक करनी नहीं आती

अहसासे-वस्लो-विसाल जबसे गया हयात में हमको कोई शय नहीं सताती

-एन आर कस्वाँ

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एक घंटा पहले