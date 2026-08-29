जीना भी सजा

जब जीने की न आरज़ू न वज़ाह होती है

वो कजा से भी बढ़कर भी सजा होती है

-एन आर कस्वाँ

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एक घंटा पहले