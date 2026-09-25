जटिल ज़िंदगी

हम खुद ही अपने जीने को जीने के नाक़ाबिल बना देते हैं

ज़िंदगी बड़ी सरल है हम अपनी जिद्द से इसे जटिल बना देते है

-एन. आर. कस्वाँ

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31 मिनट पहले