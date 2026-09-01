जन्नत जाने केलिए

यानि यह समझने के लिए भी बहुत इंतज़ार करना पड़ता है

ख़्वाहिश से क्या होता है जन्नत जाने केलिए मरना पड़ता है

-एन आर कस्वाँ

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14 मिनट पहले