गरज के यार

जब तलक लोगों को आप से ग़रज़ है लोग आप के साथ में है

बेशक लोगोंका साथ दीजिए आपकी क़द्र मग़र आपके हाथ में है

-एन आर कस्वाँ

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42 मिनट पहले