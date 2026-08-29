अपनेपन का वहम

अपनायत निभाने केलिए केवल खुदही को न इतना मज़बूर कीजिए

हयात में थोड़ा भी सुकून चाहिए तो वहम अपनेपन का दूर कीजिए

-एन. आर. कस्वाँ

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एक घंटा पहले