ऐसे-वैसे नहीं

पता नहीं क्यूँ कहाँ कब कैसे हो गए

हम ऐसे तो न थे अब जैसे हो गए !

जैसे भी हैं फिर भी ऐसे -वैसे नहीं हैं

बे - सबब तो नहीं हम ऐसे हो गए !

-एन आर कस्वाँ

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29 minutes ago