आधा नेपाल बह गया, सेकड़ो लोग मृत पाये गये
सैकड़ों लोग लापता हैं अरबों- खरबों की संपत्ति बह गये
अब कितना बरसोगे वर्षा रानी अब तो थम जाओ
हम पर कुछ तो रहम करो वर्षा रानी अब तो थम जाओ
अब इस भारी जन- धन नुकसान से पूरी नेपाल थम गई
हमारे देश में हिमाचल ,उत्तराखंड ,जम्मू-कश्मीर प्रदेश में
बहुत हानि पहुँचाया है ,लगातार नुकसान हो रहा है देश में
हमारी संयुक्त बंदना स्वीकार करो वर्षा रानी थम जाओ
अब तो बस करो वर्षा रानी, थम जाओ, थम जाओ
- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
37 मिनट पहले
कमेंट
कमेंट X