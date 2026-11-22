उम्र और सोच के साथ हम बदलते हैं।

उम्र और सोच हमारी होती हैं।

न सच न झूठ बस सोच होती हैं।



हां यही उम्र और सोच कहते हैं।

शब्दों के संग साथ हम रहते हैं।



प्रेम प्यार चाहत उम्र और सोच हैं।

बस नादानों के साथ हम रहते हैं।



जन्मदिन उम्र और सोच मनाते हैं।

बुढ़ापा उम्र और सोच बताते हैं।



नीरज उम्र और सोच लिखते हैं।

सच और हकीकत मन भाव होते हैं।



जन्म मरण सब कुछ लिखें होते हैं।

उम्र और सोच हमारी अपनी होती हैं।



अच्छा बुरा और रिश्ते नाते हम होते हैं।

उम्र और सोच के साथ हम बदलते हैं।



सोचे सच और हकीकत पर चलते हैं।

बस उम्र और सोच अपनी रखते हैं।



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एक घंटा पहले