हम सब मिलकर एक दूसरे से रहते हैं।

सरहद हमारे देश की शान होती हैं।

देश का हर इंसान सरहद में रहता हैं।



रक्षा और रक्षक भी हम ही करते हैं।

हां देश में हर एक देशवासी होता हैं।



सरहद पर बलिदान वो जो करते हैं।

सच वो अपनी मां के सपूत होते हैं।



हम छल जमीन जायदाद पर करते हैं।

पल और कल का न हम सबको पता हैं।



सरहद के साथ हमारे मन भाव रहते हैं।

हम देश में एक दूसरे से सहयोग करते हैं।



सरहद की सीमाओं पर हम सब चलते हैं।

घर परिवार समाज सब मिलकर रहते हैं।



एक-दूसरे की धन संपत्ति में छल रखते हैं।

सब यही रह जाना एक दिन बस सोचते हैं।



सोच और समझ सब हम सबकी होती हैं।

समय और हालात सब कुदरत बनातीं हैं।



सरहद के साथ हम तुम सोच बदलते हैं।

हम सब मिलकर एक दूसरे से रहते हैं।



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एक घंटा पहले