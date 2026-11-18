शीर्षक - ईश्वर और हम

शीर्षक - ईश्वर और हम

*******************

जीवन में ईश्वर और हम होते हैं।

बस हमारे मन भाव हमारे कर्म है।

हर सुबह हम सूर्य देव को पूजते हैं।

रात्रि में हम चन्द्र देव को देखते हैं।

जीवन जिंदगी में ईश्वर और हम हैं।

सच झूठ फरेब स्वार्थ जो रखते हैं।

नीरज कर्म फल ईश्वर और हम है।

समय और कुदरत सब करते हैं।

जन्म मरण सब एक निश्चित हैं।

बस सोच केवल हमारी रहतीं हैं।

प्रेम चाहत विवाह संसारिक होते हैं।

आत्मा का सच हमारी सोच होती हैं।

ईश्वर और हम आधुनिक भी होते हैं।

यही सच और हकीकत भी रहतीं हैं।



- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

2 घंटे पहले