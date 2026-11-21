आओ हम सब छल फरेब क्यों न छोड़ते हैं।

हम सब छल फरेब क्यों रखते हैं।

सच तो अगला पल भी न होता हैं।

बस हम सौ वर्ष तक भी जीते हैं।

छल फरेब क्यों मन भाव में रखते हैं।

नीरज यही छल फरेब क्यों लिखते हैं।

हम सबको जिंदगी की राह बताते हैं।

प्रेम प्यार चाहत हम सब जानते हैं।

सच और सही हमें तुम्हें कहना है।

न जाने हमें तुम्हें छल फरेब क्यों हैं।

सब कुछ एक दिन यही रह जाना हैं।

बस यूं ही छल फरेब क्यों रखते हैं।

हां हम सब इंसान जागरूकता करते हैं।

आओ हम सब छल फरेब क्यों न छोड़ते हैं।

-नीरज कुमार अग्रवाल

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1 hour ago