छठी मैया सूर्यदेव की कृपा मिले सबको जीवन खुशहाल बने हैं

सच पुराणों में छठ पर्व सूर्यदेव की महिमा होती हैं।

संग महाभारत में द्रौपदी ने पांडवों के लिए व्रत किया है।

सच कर्ण सूर्यपुत्र महान दानवीर हम याद करते हैं।वह जल में खड़े हो सूर्य देव को नमन करता हैं।

वहीं राम-सीता ने सरयू तट पर छठ का व्रत पावन किया है।

नियम चतुर्थी को नहाय खाय से होता पर्व शुरू होता है।

हां पंचमी को खरना प्रसाद गुड़-चावल का अमृत आहार बनता हैं।

जय सूर्य देव षष्ठी की शाम निहार अस्त अर्घ्य जल देती हैं।

वहीं सप्तमी की प्रातः सूर्य जग मग रहता हैं।

जय छठी मैया की महिमा मिलता संतान सुख समृद्धि पाते हैं।

परम्पराएं बांस के सूप में ठेकुआ फल गन्ना नारियल पूजते हैं।

पावन नदी-तालाब घाटों लोकगीतों से गूंजता छठ पर्व हैं।

सच यही सूर्य प्रत्यक्ष देवता जीवन और आधार है।

हम जो अस्त को भी पूजते उदय वही करता है

हां छठ पर्व सिखाता हमें डूबते को संग मान देना है।

नियम शुद्धता संयम भक्ति में कट हर कष्ट जाता हैं।

सच बिहार की माटी का गर्व छठ पूजा पूरे विश्व में होती हैं।

नीरज छठ पर्व का व्रत शब्दों में लिखते है।

छठी मैया सूर्यदेव की कृपा मिले सबको जीवन खुशहाल बने हैं।

-नीरज कुमार अग्रवाल

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एक घंटा पहले