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आम आदमी

Muneer Shamee

Muneer Shamee

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            वह आम आदमी है—न भाषणों में उसका नाम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न अख़बारों की सुर्खियों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस मेहनत उसका परिचय,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और पसीना उसका मुकाम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह सड़क बनाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शहर सजाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरों के घरों में रोशनी करता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और अपने घर लौटकर बिजली का बिल देखता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह देश की अर्थव्यवस्था का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक छोटा-सा हिस्सा कहलाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर जब बाज़ार बदलता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबसे पहले वही हिल जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी इच्छाएँ बहुत बड़ी नहीं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दो वक्त की रोटी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बच्चों की अच्छी शिक्षा,माँ की दवा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और घर में थोड़ा सुकून।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर इन छोटी-छोटी चीज़ों तक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहुँचने में उम्र बीत जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी वह चलता रहता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि उसके कंधों पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिर्फ़ अपना नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूरे परिवार का भविष्य होता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह आम आदमी है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कम बोलता है,बहुत सहता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और इसी सहने की आदत में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी-कभी अपना होना भूल जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
महँगाई शोर नहीं करती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह धीरे-धीरे आती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहले थाली छोटी करती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर इच्छाएँ घटाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहले बच्चे दूध माँगते थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब पानी से बहल जाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहले सपने महँगे थे केवल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब सपने भी टल जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहले माँ कहती थी—“फल ले आ,”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब कहती है—“रहने देना,”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर की औरत सीख गई शायद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कम में ही सब कुछ कर लेना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाप पुराने जूते पहनकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बच्चों को नए दिलाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी हर छोटी-सी चाहत को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चुपचाप पीछे हटाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
महँगाई का सबसे गहरा दुख
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दाम बढ़ना भर नहीं होता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब कोई पिता बच्चों की इच्छा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूरी न कर पाए—वह क्षण बड़ा होता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और फिर भी सुबह वही आदमी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काम की ओर निकल जाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि उसके टूटने से पहले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूरा घर टूट जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्याज़ के दाम बढ़े तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखें केवल प्याज़ ने नहीं रुलाईं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रसोई के खाली डिब्बों ने भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर की मजबूरी सुनाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चीनी महँगी हुई तो बच्चे बोले—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“चाय में मिठास कम क्यों है?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ ने मुस्काकर बात टाल दी—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“आज सेहत का मौसम है।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुनीर शमी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अण्डाल
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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