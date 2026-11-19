पर संधि पत्र मत लिखना।

पुरुष! तुम देव हो,

कर्म तुम्हारे पावन,

युग-युग से त्याग-समर्पण की पहचान,

तुम से ही सुंदर समतल जीवन।



पाषाण हृदय पदवी पायी,

नित हार-हार सहकर भी

संघर्षों का दामन थामा,

उर हुआ क्षत-विक्षत,

आँसू की एक बूँद आँखों तक न आयी।



मन का मन में ही रखना,

जख्म रहेंगे सदा हरे,

पास मरहम रखना।



पुरुष! तुम देव हो,

विश्वास अटूट रखना,

युद्ध मिलेंगे पग-पग पर

वनवास ग्रहण कर लेना,

पर संधि पत्र मत लिखना।



- मुकेश कुमार ऋषि वर्मा

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एक घंटा पहले