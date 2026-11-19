पुरुष! तुम देव हो,
कर्म तुम्हारे पावन,
युग-युग से त्याग-समर्पण की पहचान,
तुम से ही सुंदर समतल जीवन।
पाषाण हृदय पदवी पायी,
नित हार-हार सहकर भी
संघर्षों का दामन थामा,
उर हुआ क्षत-विक्षत,
आँसू की एक बूँद आँखों तक न आयी।
मन का मन में ही रखना,
जख्म रहेंगे सदा हरे,
पास मरहम रखना।
पुरुष! तुम देव हो,
विश्वास अटूट रखना,
युद्ध मिलेंगे पग-पग पर
वनवास ग्रहण कर लेना,
पर संधि पत्र मत लिखना।
- मुकेश कुमार ऋषि वर्मा
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एक घंटा पहले
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