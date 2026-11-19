कभी हँसी मेरे अधरों पर भी खिले

कोई आज मुझको लगा ले गले

मेरे सपने विषमताओं में पले

अरमान सारे तिल-तिल जले

अँधेरे के हाथों गए हैं जो छले



तरसता रहा सदा प्यार को

किस्मत ने दिया तिरस्कार को

अपनों का दिया विष पीता रहा

अभावों के मरुस्थल में जीता रहा



उजाला ज़िन्दगी में मुझे ना मिला

मेरी किस्मत तूने अच्छा दिया शिला

गढ़े सेतु मन में प्रगति के दिनरात

मैं शोषित-पीड़ित, किसे सुनाऊँ बात



कभी हँसी मेरे अधरों पर भी खिले

सूखे स्वप्नों की जड़ों में पानी मिले

टूटती साँसों में फिर प्राणवायु चले

कोई आज मुझको लगा ले गले...

- मुकेश कुमार ऋषि वर्मा

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

52 मिनट पहले